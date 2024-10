Stipendio dei cardinali tagliato dal Papa: chi è coinvolto e quanto guadagna (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Roma, 23 ottobre 2024 – I conti non tornano in Vaticano e il Papa è costretto a chiedere ai cardinali di stringere la cinghia. Alla luce dell’incremento del deficit della Santa Sede e dell’obiettivo di tagliare a zero lo stesso disavanzo operativo, il diktat pontificio, rivolto alla trentina di porporati ai vertici dei dicasteri di Curia romana – su un totale di 233 -, è quello di ridursi lo Stipendio del 10%. Per questo “ha disposto che venga sospesa l’erogazione della ‘Gratifica per la Segreteria’ e della ‘’indennità di Uffici’ finora riconosciute tra gli emolumenti mensili”. Questo si legge in una lettera, inviata ai diretti interessati, dal prefetto dell’Economia, monsignor Maximino Caballero Ledo, uno dei più stretti collaboratori di Francesco. Il prefetto annuncia nella missiva anche “altre misure“ che “richiederanno il contributo da parte di tutti“. Quotidiano.net - Stipendio dei cardinali tagliato dal Papa: chi è coinvolto e quanto guadagna Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Roma, 23 ottobre 2024 – I conti non tornano in Vaticano e ilè costretto a chiedere aidi stringere la cinghia. Alla luce dell’incremento del deficit della Santa Sede e dell’obiettivo di tagliare a zero lo stesso disavanzo operativo, il diktat pontificio, rivolto alla trentina di porporati ai vertici dei dicasteri di Curia romana – su un totale di 233 -, è quello di ridursi lodel 10%. Per questo “ha disposto che venga sospesa l’erogazione della ‘Gratifica per la Segreteria’ e della ‘’indennità di Uffici’ finora riconosciute tra gli emolumenti mensili”. Questo si legge in una lettera, inviata ai diretti interessati, dal prefetto dell’Economia, monsignor Maximino Caballero Ledo, uno dei più stretti collaboratori di Francesco. Il prefetto annuncia nella missiva anche “altre misure“ che “richiederanno il contributo da parte di tutti“.

