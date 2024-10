Stipendi supplenti brevi e neoimmessi in ruolo | Ministero chiarisce su pagamenti in ritardo

Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ildell’Istruzione e del Merito, tramite il dott. Jacopo Greco, Capo dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale, precisa che l’amministrazione sta procedendo con la liquidazione di tutti i ratei autorizzati dalle istituzioni scolastiche per ie saltuari. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, la situazione è migliorata sensibilmente in termini di tempestività deianche grazie alle risorse aggiuntive che sono state recuperate in collaborazione con il MEF in sede di assestamento di bilancio. L'articoloinsuin