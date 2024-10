Secoloditalia.it - Spano si dimette da capo di Gabinetto del Mic. Giuli: le accolgo con rammarico, l’apparenza inganna

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Assalito dai cronisti in cerca di scoop o scivoloni, preferisce glissare. “Volete la notizia del giorno?”. Così il ministro della Cultura Alessandromentre dal Collegio romano si reca alla Camera per il consueto Question time del mercoledì. Il riferimento è alle dimissioni del suodi, Francescosubentrato ad Francesco Gilioli, accolte “con” dal ministro. “Dopo averle più volte respinte, ricevo ele dimissioni deldi, Francesco”, dichiara. “A lui va la mia convinta solidarietà per il barbarico clima di mostrificazione cui è sottoposto in queste ore. Non da ultimo, ribadisco a Francescola mia completa stima e la mia gratitudine per la specchiata professionalità tecnica e per la qualità umana dimostrate in diversi contesti, ivi compreso il Ministero della Cultura”.