Reclutamento di medici: bando INPS in Abruzzo per 1.069 professionisti a tempo indeterminato (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Regione Abruzzo si prepara a rafforzare la sua squadra medica con il nuovo bando di concorso pubblico lanciato dalla Direzione Regionale INPS. Il concorso è finalizzato al Reclutamento di 1.069 medici di prima fascia funzionale, per incarichi a tempo indeterminato nell’ambito del personale INPS. Tra questi, 28 posizioni saranno destinate direttamente agli aspiranti medici che operano in Abruzzo. Questo sviluppo segna un passo significativo per il potenziamento dei servizi sanitari nella regione. Dettagli del bando e modalità di partecipazione Il bando di concorso è stato reso disponibile sulle piattaforme ufficiali del portale di Reclutamento “inPA” e del sito istituzionale INPS. Gaeta.it - Reclutamento di medici: bando INPS in Abruzzo per 1.069 professionisti a tempo indeterminato Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Regionesi prepara a rafforzare la sua squadra medica con il nuovodi concorso pubblico lanciato dalla Direzione Regionale. Il concorso è finalizzato aldi 1.069di prima fascia funzionale, per incarichi anell’ambito del personale. Tra questi, 28 posizioni saranno destinate direttamente agli aspirantiche operano in. Questo sviluppo segna un passo significativo per il potenziamento dei servizi sanitari nella regione. Dettagli dele modalità di partecipazione Ildi concorso è stato reso disponibile sulle piattaforme ufficiali del portale di“inPA” e del sito istituzionale

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Bando di Concorso pubblico per il reclutamento di 1069 medici INPS di cui 28 in Abruzzo - Concorso pubblico per il reclutamento di 1069 medici di prima fascia funzionale, da inquadrare nei ruoli del personale dell’INPS ... (laquilablog.it)

Medici e infermieri: “Manovra deludente, ennesima presa in giro con briciole che ci offendono”. Sciopero il 20 novembre - Una manovra “deludente”. A poche ore dall’annuncio della firma da parte del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, della legge di Bilancio è arrivato il giudizio senza appello dei sindacati A ... (ilfattoquotidiano.it)

Nuovi medici per il pronto soccorso e Diabetologia di Isili - (ANSA) - CAGLIARI, 23 OTT - Arrivano rinforzi per l'ospedale di Isili e, in particolare, per il pronto soccorso e la diabetologia. Dall'8 ottobre il dottor Luciano Fei ha infatti di recente iniziato l ... (msn.com)