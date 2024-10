Ilnapolista.it - Real Madrid, a fine primo tempo era pronto il funerale. Mbappé ridotto a comprimario da Vinicius

(Di mercoledì 23 ottobre 2024), aerail. Poi, però, da 0-2 ha battuto 5-2 il Dortmund. Al minuto 45 ilera sotto di due gol contro il Borussia Dortmund. Ed era cominciato il. Della squadra e ovviamente del suo allenatore. Sui social madrileni era una valanga di like ai commenti contro Ancelotti (che pochi mesi ha vinto la Champions col, proprio in finale contro il Borussia Dortmund). Il calcio è così, apiù che altrove.da dimenticare, anche se ilaveva colpito due traverse clamorose e Bellingham si era divorato un gol per lui semplice. fatto sta che il punteggio al 45esimo erazero e Dortmund due. Mai essere difensivisti colMa al Bernabeu 45 minuti sono un’eternità. Nel secondosi è giocato quasi a una porta sola. Complici i cambi esclusivamente difensivi del tecnico del Borussia Sahin.