Quei derby ormai confinati al ricordo

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ilfra Casale ed Alessandria, società sprofondate fra i dilettanti piemontesi, ha ricordato a molti che quello fra Legnano e Pro Patrianon torna dal campionato 2007-08 in serie C/1. Da allora i bustocchi sono rimasti, tranne una parentesi, nel professionismo mentre il Legnano è sprofondato nei dilettanti, prima con il fallimento, fino ad una lenta risalita verso la serie D. Da questo campionato la squadra si trova in Eccellenza. L’unicoche può tornare oggi è quello col Saronno, altra rivale storica dei lilla. Per il resto si vive di ricordi, eccezion fatta per le sfide col Varese che negli anni recenti, a causa delle sventure societarie delle due realtà calcistiche, si sono verificate più che nel passato. Rimane un velo di malinconia nel vedere che il calcio a Legnano ha preso davvero una brutta piega in questi ultimi anni.