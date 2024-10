Game-experience.it - PS5 è la console più venduta a Settembre 2024 in USA, ma il mercato console crolla

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Mat Piscatella di Circana (ex NPD Group) ha rivelato che PS5 è stata lapiùnegli USA a, seguita da Nintendo Switch e da Xbox Series XS per unità vendute. L’analista ha precisato che PlayStation 5 è riuscita ad imporsi in prima posizione sia per quanto riguarda le unità vendute che per i dollari generati dalle vendite, mentre Nintendo Switch ha raggiunto la seconda posizione per unità vendute e la terza posizione per quanto riguarda i dollari generati dalle vendite. Ovviamente Xbox Series XS hanno raggiunto al terza posizione per unità vendute, ma sono salite alla seconda posizione per la quantità di dollari generate dalle vendite.