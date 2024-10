Piracy Shield resta in funzione, il commissario AgCom: “Così non va, andava sospesa” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il blocco di Google Drive causato da un ticket caricato su Piracy Shield ha sollevato nuovi dubbi. In molti hanno criticato la piattaforma anti-pirateria a creata da AgCom per schermare le partite trasmesse su piattaforme illegali. Fanpage.it - Piracy Shield resta in funzione, il commissario AgCom: “Così non va, andava sospesa” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il blocco di Google Drive causato da un ticket caricato suha sollevato nuovi dubbi. In molti hanno criticato la piattaforma anti-pirateria a creata daper schermare le partite trasmesse su piattaforme illegali.

