Perché Beccari/Guarise non parteciperanno a Skate Canada: la causa e i prossimi appuntamenti (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Questo fine settimana in quel di Halifax si svolgerà Skate Canada, tappa numero due del Grand Prix 2024/2025 di pattinaggio artistico. Un evento molto importante in chiave Italia, complice la presenza di Gabriele Frangipani nel singolo maschile e di Lucrezia Beccari-Matteo Guarise ma che, purtroppo, dovrà fare a meno proprio di questi ultimi, i quali hanno dato forfait lo scorso fine settimana. La causa della rinuncia riguarda la dama, alle prese da tempo con un problema al piede sinistro, i cui dolori si sono acutizzati nelle ultime settimane. Proprio per questo, l’atleta insieme al proprio team sta valutando le soluzioni migliori per potersi mettere l’infortunio alle spalle. Oasport.it - Perché Beccari/Guarise non parteciperanno a Skate Canada: la causa e i prossimi appuntamenti Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Questo fine settimana in quel di Halifax si svolgerà, tappa numero due del Grand Prix 2024/2025 di pattinaggio artistico. Un evento molto importante in chiave Italia, complice la presenza di Gabriele Frangipani nel singolo maschile e di Lucrezia-Matteoma che, purtroppo, dovrà fare a meno proprio di questi ultimi, i quali hanno dato forfait lo scorso fine settimana. Ladella rinuncia riguarda la dama, alle prese da tempo con un problema al piede sinistro, i cui dolori si sono acutizzati nelle ultime settimane. Proprio per questo, l’atleta insieme al proprio team sta valutando le soluzioni migliori per potersi mettere l’infortunio alle spalle.

