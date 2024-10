MotoGP GP Thailandia 2024, Bagnaia: “Qui possiamo sfruttare il nostro potenziale” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Pecco Bagnaia deve immediatamente mettersi alle spalle il difficile settimana australiano e voltare pagina verso la Thailandia. “Purtroppo, la settimana scorsa a Phillip Island ci è mancato qualcosa per poter lottare per la vittoria, ma sapevamo che su quella pista non sarebbe stato facile. Il Chang International Circuit è sulla carta un tracciato dove possiamo sfruttare bene il nostro potenziale, ma sarà anche importante riuscire a lavorare bene ed essere veloci fin da subito, soprattutto visto anche il meteo imprevedibile che potrebbe ridurre il tempo disponibile per la messa a punto. Faremo del nostro meglio e cercheremo di ottenere il massimo come sempre”, ha dichiarato il pilota della Ducati. “Sono contento di tornare a correre in Thailandia. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Peccodeve immediatamente mettersi alle spalle il difficile settimana australiano e voltare pagina verso la. “Purtroppo, la settimana scorsa a Phillip Island ci è mancato qualcosa per poter lottare per la vittoria, ma sapevamo che su quella pista non sarebbe stato facile. Il Chang International Circuit è sulla carta un tracciato dovebene il, ma sarà anche importante riuscire a lavorare bene ed essere veloci fin da subito, soprattutto visto anche il meteo imprevedibile che potrebbe ridurre il tempo disponibile per la messa a punto. Faremo delmeglio e cercheremo di ottenere il massimo come sempre”, ha dichiarato il pilota della Ducati. “Sono contento di tornare a correre in

