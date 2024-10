Lanazione.it - Morti nell’auto contro un pilone. In aula assicurazioni e funzionari. I familiari: "Vogliamo giustizia"

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Udienza di ordine burocratico e nuovo appuntamento fissato per martedì 28 gennaio prossimo. Così ieri mattina al Tribunale di Perugia per ciò che riguarda il processo, ancora in fase preliminare, sul tragico incidente stradale avvenuto nella notte fra il 2 e il 3 dicembre 2022 a San Giustino Umbro, nel quale persero la vita quattro giovani residenti fra Città di Castello e Monte Santa Maria Tiberina. Sul banco degli imputati l’ex sindaco di Monterchi, Massimo Boncompagni, in qualità dio (ora in pensione) del Comune di San Giustino e l’ingegner Marco Giorgis, sempre della stessa amministrazione.