Migranti: Garcìa Perez (S&D), 'von der Leyen non si inginocchi davanti a estrema destra'

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Bruxelles, 23 ott. - (Adnkronos) - "Ora che la giustizia italiana ha stabilito che l'accordo del governo Meloni con l'Albania è illegale, la signora von derdeve abbandonare la sua proposta disumana e legale di creare centri di espulsione in Paesi terzi, perché è inaccettabilearsi di fronte all', benedicendo un modello che viola i diritti umani". Lo dice la capogruppo dell'S&D nel Parlamento Europeo Iratxe, parlando a Strasburgo nella plenaria. "L'unica carta che siamo obbligati a rispettare - continua - è la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, una carta che garantisce il diritto di asilo e vieta le espulsioni collettive, che non sono solo una questione di politica migratoria e rappresentano l'abdicazione più indegna dai valori del progetto europeo".