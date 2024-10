Michele e Millie stanno insieme dopo Temptation Island? (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un mese dopo dalla fine di Temptation Island, Michele e Millie stanno ancora insieme? L'articolo Michele e Millie stanno insieme dopo Temptation Island? proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Michele e Millie stanno insieme dopo Temptation Island? Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un mesedalla fine diancora? L'articolo? proviene da Novella 2000.

Millie e Michele un mese dopo Temptation Island stanno ancora insieme? Cosa sappiamo sulla coppia - Mille Moi e Michele Varriale sono usciti separati da Temptation Island 2024, dopo una storia d’amore quasi due anni. La vicinanza della ragazza al single Alex ha deluso il ragazzo, che ha deciso di lascarla. Ma cosa è successo alla coppia un mese dopo?Continua a leggere . (Fanpage.it)

Temptation Island - Millie e Michele si lasciano : flirt con Raul Dumitras? - . it. Tra queste, Millie Moi e Michele Varriale hanno deciso di porre fine alla loro avventura nel reality di Canale 5, condotto da Filippo Bisciglia. Nella sesta puntata di Temptation Island si sono svolti i falò di confronto per tre delle quattro coppie rimaste in gioco. orso a Temptation Island. (Dailynews24.it)