Spazionapoli.it - Meret o Caprile: Conte ha già scelto il portiere di Napoli-Lecce

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Alexè rimasto a lungo fermo ai box dopo l’infortunio subito in Juventus-ha preso il suo posto:ha già deciso per il prossimo match Si avvicina la nona giornata di campionato. Ilospita il, ex squadra di Antonioe reduce da una bruciante sconfitta contro la Fiorentina per 0-6. Un risultato tremendo che ha messo in imbarazzo la società davanti ai propri tifosi. E anche la posizione di Gotti è stata in bilico per qualche ora, salvo poi ottenere la fiducia dalla proprietà. In vista del ritorno al Maradona, misterpensa ad alcuni cambiamenti in formazione. In particolare, sulla fascia sinistra tornerà titolare Mathias Olivera, che prenderà il posto di Spinazzola lanciato dal primo ad Empoli. E poi tra i pali ci potrebbe essere una lieta novità.