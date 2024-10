Mercato in crisi nera: alla Electrolux scattano contratti di solidarietà (Di mercoledì 23 ottobre 2024) L’obiettivo è uno solo: mantenere i posti di lavoro in tutte le fabbriche della Electrolux - compresa quella di Solaro, alle porte di Monza e Brianza - sperando che il Mercato degli elettrodomestici si risollevi. Per questo i sindacati - come riferisce MilanoToday - hanno firmato un accordo Monzatoday.it - Mercato in crisi nera: alla Electrolux scattano contratti di solidarietà Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) L’obiettivo è uno solo: mantenere i posti di lavoro in tutte le fabbriche della- compresa quella di Solaro, alle porte di Monza e Brianza - sperando che ildegli elettrodomestici si risollevi. Per questo i sindacati - come riferisce MilanoToday - hanno firmato un accordo

Elettrodomestici - mercato in crisi nera. Alla Electrolux di Solaro maxi taglio di ore (e stipendio) - Solaro (Milano) – Contratti di solidarietà con scarico fino al 65% delle ore individuali (e relativa riduzione di salario) già dall’inizio del nuovo anno per far fronte ai pesanti cali di mercato. È l’oggetto dell’accordo raggiunto l’altro ... (Ilgiorno.it)

In attesa della ripresa del mercato - approvato il contratto di solidarietà all'Electrolux - Contratto di solidarietà nello stabilimento Electrolux di viale Bologna, colpito come tutto il gruppo dal calo degli acquisti di elettrodomestici. È stato siglato giovedì pomeriggio a Mestre un accordo quadro sull'utilizzo dei contratti di ... (Forlitoday.it)

Electrolux ancora in cassa : "Il mercato non riparte" - Potrebbe scattare già dall’inizio di ottobre la nuova riduzione d’orario alla Electrolux di Solaro. L’azienda ha chiesto l’apertura di un nuovo periodo di cassa integrazione per 13 settimane: è la terza volta quest’anno, dopo le richieste di ... (Ilgiorno.it)