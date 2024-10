Nerdpool.it - Marvel Studios – quali sono i tre misteriosi progetti in uscita nel 2028?

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ipiantano ancora una volta le bandiere. La sussidiaria della Disney ha fissato tre date lontane per i futuri film: 18 febbraio, 5 maggioe 10 novembre. Tutte e tre queste date dicadono dopo il culmine della Saga del Multiverso, l’ultimo crossover lungo anni che ilCinematic Universe sta costruendo da quando la Saga dell’Infinito si è conclusa nel 2019, dato che tutte le strade multiversali portano verso la prima del 7 maggio 2027 di Avengers: Secret Wars. Sebbene il programma post-Infinity Saga sia stato vago, prima di Avengers: Endgame, si sapeva che erano in arrivo i sequel di storie soliste come Black Panther e Spider-Man: Homecoming. Questa volta non si sa come sarà il MCU dopo un conflitto multiversale su larga scala.