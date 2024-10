Marina Berlusconi: «Certi giudici sono nemici del Paese, non di mio padre o di Giorgia Meloni» (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Marina Berlusconi è tornata a parlare dei giudici, o quantomeno di «Certi giudici», affermando che «non sono nemici di mio padre o della Meloni, ma sono nemici del Paese». Una frase che la figlia del Cavaliere, oggi presidente di Fininvest, ha pronunciato a margine della nuova libreria Mondadori alla Galleria Sordi di Roma. Marina Berlusconi ha parlato anche di politica, sempre riferendosi al padre Silvio. E così ai giornalisti che le hanno chiesto se si stesse preparando a ripercorrere le orme del fondatore di Forza Italia ha risposto: «Mi hanno fatto questa domanda un sacco di volte. Mio padre me lo ha sempre sconsigliato. Io faccio l’imprenditrice, mi piace quello che faccio e questo vorrò continuare a fare nel futuro». Lettera43.it - Marina Berlusconi: «Certi giudici sono nemici del Paese, non di mio padre o di Giorgia Meloni» Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)è tornata a parlare dei, o quantomeno di «», affermando che «nondi mioo della, madel». Una frase che la figlia del Cavaliere, oggi presidente di Fininvest, ha pronunciato a margine della nuova libreria Mondadori alla Galleria Sordi di Roma.ha parlato anche di politica, sempre riferendosi alSilvio. E così ai giornalisti che le hanno chiesto se si stesse preparando a ripercorrere le orme del fondatore di Forza Italia ha risposto: «Mi hanno fatto questa domanda un sacco di volte. Miome lo ha sempre sconsigliato. Io faccio l’imprenditrice, mi piace quello che faccio e questo vorrò continuare a fare nel futuro».

