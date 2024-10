Manovra, Agens, Anav e Asstra: “Insufficienti risorse per il settore Tpl” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il commento alla Manovra delle Associazioni di categoria del settore trasporti "La misura di 120 milioni di euro, prevista dall’art. 97 del disegno di legge di bilancio per il solo anno 2025, recentemente approvato dal Governo, per quanto apprezzabile, è ampiamente insufficiente rispetto alle esigenze del trasporto pubblico locale". Così le Associazioni di categoria del Sbircialanotizia.it - Manovra, Agens, Anav e Asstra: “Insufficienti risorse per il settore Tpl” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il commento alladelle Associazioni di categoria deltrasporti "La misura di 120 milioni di euro, prevista dall’art. 97 del disegno di legge di bilancio per il solo anno 2025, recentemente approvato dal Governo, per quanto apprezzabile, è ampiamente insufficiente rispetto alle esigenze del trasporto pubblico locale". Così le Associazioni di categoria del

