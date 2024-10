Lapresse.it - Maltempo, bomba d’acqua a Ischia: le immagini impressionanti

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Circa 40 millimetri di pioggia sono caduti in poco più di mezz’ora la sera di mercoledì 22 ottobre a, trasformando diverse strade dell’isola in veri e propri torrenti. Le zone maggiormente colpite sono state quelle dei Pilastri e Ponte, nel comune di, e diversi punti nel confinante comune di Barano.ledi questo video, pubblicato dal deputato di AVS Francesco Emilio Borrelli. “Si è trattato di un evento eccezionale“, spiega il sindaco di, Enzo Ferrandino. “Il sistema fognario non è calibrato per questa grossa concentrazione ed è andato in tilt, così come pure gli strumenti di captazione sono sottodimensionati rispetto all’enorme quantità di acqua che si è riversata”, aggiunge il sindaco. Il risultato è stato che “i principali assi viari si sono inondati, trasformandosi in torrenti”.