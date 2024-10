Donnapop.it - Ludovica Frasca, da Striscia a La Talpa: sapete se ha un marito e dei figli?

Leggi tutta la notizia su Donnapop.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)è diventata famosa come velina bionda dila notizia. Ora che cosa fa? Scopriamo di seguito tutto, sia della sua vita privata sia pubblica. Leggi anche: Diletta Leotta conduce Lasu Canale 5: ecco quando inizia, concorrenti, opinionisti e dove si svolge Originaria di Napoli,negli anni dell’adolescenza si è trasferita con la famiglia in provincia di Caserta, a Castel Morone. Conseguita la maturità, ha deciso di lasciare la sua città per stabilirsi a Milano, per iscriversi alla facoltà universitaria di Giurisprudenza, più per far felice suo padre avvocato. Inveceprobabilmente ha ereditato la passione per l’arte e per il mondo dello spettacolo dalla mamma, per cui ha scelto invece di intraprendere la carriera di conduttrice televisiva e showgirl, diventando famosa nel piccolo schermo tra gli anni Ottanta e Novanta.