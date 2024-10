Lonely Planet Best in Travel 2025: le 30 mete consigliate dai viaggiatori più esperti del mondo (Di mercoledì 23 ottobre 2024) 10 Paesi, 10 città e 10 regioni del mondo dove viaggeremo nel 2025, secondo gli esperti delle guide di viaggio più amate del mondo Vanityfair.it - Lonely Planet Best in Travel 2025: le 30 mete consigliate dai viaggiatori più esperti del mondo Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) 10 Paesi, 10 città e 10 regioni deldove viaggeremo nel, secondo glidelle guide di viaggio più amate del

Quali sono le città del mondo più ricercate per viaggiare nel 2025? Ecco dieci destinazioni emerse da un’analisi di Booking.com - . Sanya, CinaTrieste, ItaliaJoão Pessoa, BrasileTromsø, NorvegiaWillemstad, CuraçaoTignes, FranciaSan Pedro de Atacama, CileNaha, Okinawa, GiapponeVillajoyosa, SpagnaHouston, USA iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Ispirazioni di viaggio: le destinazioni di tendenza nel 2025 sembra essere il primo su iO Donna. (Iodonna.it)

Coppa del Mondo di Rugby Femminile - l’Italia nel Gruppo D : esordio il 23 agosto 2025 - it In base ai piazzamenti nella fase a gironi (si qualificheranno le prime due squadre di ogni girone), il torneo proseguirà con i quarti di finale, le semifinali e la finale in programma a Twickenham il 27 settembre 2025. Sono state annunciate le date e le sedi delle partite della prossima Coppa del Mondo di Rugby Femminile. (Ilfaroonline.it)

Calendario Coppa del Mondo sci alpino 2024-2025 : tutte le tappe maschili e femminili - Nel complesso la 59ma edizione del massimo circuito internazionale prevede 75 eventi suddivisi in 4 specialità individuali: spariscono dal calendario le discese libere di Zermatt-Cervinia, dopo il tentativo fallito lo scorso anno di avere delle gare transfrontaliere in Coppa del Mondo, essendo previste tra Svizzera ed Italia. (Oasport.it)