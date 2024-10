Calciomercato.it - Leao, futuro a rischio: “Non lo vuole nessuno”

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tiene banco la situazionein casa Milan, il portoghese sotto tono e sempre più in crisi:in bilico La tanto attesa prima vittoria stagionale in Europa, per il Milan, è finalmente arrivata. Tra i protagonisti, non c’è stato Rafa, uscito dal campo per decisione di Fonseca. Con lui fuori, i rossoneri hanno realizzato i due gol della vittoria. Alimentando il momento un po’ così del giocatore portoghese. Rafael(fonte: © LaPresse) – Calciomercato.it L’allenatore lo aveva già escluso del tutto dalla gara vinta con l’Udinese in campionato.