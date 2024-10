L'acqua all'arsenico torna ad allarmare, Talete: "Contro l'emergenza un terzo dei nostri soldi" (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Da anni la Tuscia affronta una problematica ambientale di notevole rilievo: la presenza di arsenico nelle acque. Questo elemento ha reso la gestione del servizio idrico una sfida complessa per Talete, l'azienda incaricata della distribuzione dell'acqua potabile sul territorio.Negli anni quasi Viterbotoday.it - L'acqua all'arsenico torna ad allarmare, Talete: "Contro l'emergenza un terzo dei nostri soldi" Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Da anni la Tuscia affronta una problematica ambientale di notevole rilievo: la presenza dinelle acque. Questo elemento ha reso la gestione del servizio idrico una sfida complessa per, l'azienda incaricata della distribuzione dell'potabile sul territorio.Negli anni quasi

Acqua, settimana nera a Viterbo: dopo gli enterococchi, guasti e riparazioni lasciano a secco mezza città - Tre autobotti per affrontare l’emergenza idrica a Viterbo. Dopo l’ordinanza di non potabilità emessa nel pomeriggio di giovedì dalla sindaca Chiara Frontini a seguito ... (ilmessaggero.it)

Aiello, fuori il nuovo singolo 'Tutto Sbagliato' - Folgorato a vent’anni dal cantautorato italiano e dalla scena elettronica internazionale, arriva a pubblicare nel 2017 un Ep 'Hi-Hello' e nel 2019 il suo primo singolo 'Arsenico' (brano ... quest’anno ... (adnkronos.com)

Enterococchi nella rete, vietato bere l'acqua in mezza Viterbo - Enterococchi nella rete, vietato bere l’acqua in mezza Viterbo. Ieri pomeriggio la sindaca Chiara Frontini ha emesso un’ordinanza di non potabilità a seguito della nota della ... (ilmessaggero.it)