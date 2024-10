Anteprima24.it - “La notte della moda”: l’evento delle studentesse dell’Istituto Carafa-Giustiniani

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLedell’indirizzo Sistemasede coordinata di San Salvatore Telesino,Superiore “” di Cerreto Sannita, guidato dalla Dirigente scolastica Giovanna Caraccio, anche quest’anno ha realizzato un evento accattivante indetto dalla rete TAM (tessile, abbigliamento e) “LA” che ha scelto come tematica: UPCYCLING “LACIRCOLARE”. I docenti hanno predisposto, insieme alle, degli spazi espostivi ricchi di stimoli visivi e tangibili in grado di far cogliere quanto lasostenibile sia, oramai, un’esigenza globale.si svolgerà negli spazisede coordinata di San Salvatore Telesino, il 24/10/2024, alle ore 18.30. “Nulla s’inventa, è vero, che non abbia una qualche radice, più o men profonda, nella realtà”. Pirandello “Il fu Mattia Pascal”.