La Giornata mondiale del risparmio compie 100 anni evento a Roma con Mattarella Indagine dell’Acri

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Si celebra giovedì 31 ottobre, dalle ore 10 alle 12, la 100a edizione delladel, organizzata come ogni anno da Acri. L’si svolgerà a, nell’Auditorium della Tecnica, in Viale Umberto Tupini 65. Il tema di quest’anno è “1924-2024. Centodi cultura del”. In occasione del centenario, l’si terrà all’interno del Congresso dell’Istitutodelle Casse die delle Banche territoriali, che si svolgerà a, “tornando” in Italia, dove fu istituito nel 1924. Alla presenza del presidente della Repubblica interverranno il presidente di Acri, GiovAzzone; il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli; il Governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta; il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti.