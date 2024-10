Juric è spietato con la Roma: “Devono diventare bestie, è una situazione di totale m….” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Non ci sono sconti per la Roma, Juric chiama tutti al cambio di marcia in Europa League: "Mentalmente non siamo pronti, non siamo quello che dovrebbe essere la Roma, vincere le partite" Fanpage.it - Juric è spietato con la Roma: “Devono diventare bestie, è una situazione di totale m….” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Non ci sono sconti per lachiama tutti al cambio di marcia in Europa League: "Mentalmente non siamo pronti, non siamo quello che dovrebbe essere la, vincere le partite"

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Juric è spietato con la Roma: “Devono diventare bestie, è una situazione di totale m….” - Non ci sono sconti per la Roma, Juric chiama tutti al cambio di marcia in Europa League: "Mentalmente non siamo pronti, non siamo quello che dovrebbe ... (fanpage.it)

Roma-Dinamo Kiev, Mancini a rischio per la gara. Juric: “Ha la febbre” - In conferenza: «In vita mia non ho mai preso un gol come quello subito con il Monza, serve una cattiveria diversa. Abbiamo giocato bene fino ad oggi, ma ci manca la mentalità vincente» Il tecnico dell ... (informazione.it)

Roma, la probabile formazione contro la Dinamo Kiev - Dopo il pareggio contro l'Athletic Bilbao e la sconfitta a sorpresa contro l'Elfsborg la Roma si prepara a tornare in Europa League. Il terzo avversario dei giallorossi sarà la Dinamo Kiev, match in ... (gianlucadimarzio.com)