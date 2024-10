Sport.quotidiano.net - Il Lenz a Forlì mantiene l’imbattibilità

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)1 LENTIGIONE 1(3-4-3): Martelli; Mandrelli, Sbardella (15’ st Drudi), Saporetti, Visani (40’ st Graziani); Campagna, Menarini, Gaiola (20’ st Rossi); Macrì (27’ st Petrelli), Merlonghi (15’ st Lilli), Farinelli. A disp.: Stella, Eleonori, Okitokandjo, Masini. All.: Miramari. LENTIGIONE (4-3-2-1): Gasperini; Gobbo, Capiluppi (1’ st Lombardi), Nava, De Marco (23’ st Manzotti); Alessandrini (37’ st Cortesi), Sabba, Nappo; Pastore (23’ st Martini), Bocchialni (6’ st Babbi); Battistello. A disp. Delti, Masetti, Bonetti, Grieco. All. Cassani. Arbitro: Passarotti di Mantova (Carraretto e Rossetto). Reti: 44’ pt Battistello, 32’ st Campagna. Note: spettatori 400 circa. Espulso Miramari al 39’ st per proteste. Ammoniti: Campagna, Gaiola, Drudi, Capiluppi, Nappo. Angoli: 11 a 2. Rec. 1’ + 5’.