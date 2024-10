I genitori di Renzi “erano consapevoli delle operazioni illecite”: le motivazioni della condanna per false fatture in primo grado (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tiziano Renzi e Laura Bovoli avevano “piena consapevolezza delle operazioni illecite”. Lo scrivono i giudici di Firenze nelle motivazioni della sentenza sui genitori del leader d’Italia Viva. Il 24 luglio 2024 il padre e la madre di Matteo Renzi sono stati condannati in primo grado per false fatturazioni e dichiarazioni fiscali infedeli a tre anni, due mesi e 15 giorni di reclusione. Per loro era caduta l’accusa, più grave, di bancarotta fraudolenta delle cooperative di servizio che avevano rapporti di affari con la società di famiglia Eventi 6. erano la Marmodiv, la Delivery Service Italia e la Europe Service. Ilfattoquotidiano.it - I genitori di Renzi “erano consapevoli delle operazioni illecite”: le motivazioni della condanna per false fatture in primo grado Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tizianoe Laura Bovoli avevano “piena consapevolezza”. Lo scrivono i giudici di Firenze nellesentenza suidel leader d’Italia Viva. Il 24 luglio 2024 il padre e la madre di Matteosono statiti inperfatturazioni e dichiarazioni fiscali infedeli a tre anni, due mesi e 15 giorni di reclusione. Per loro era caduta l’accusa, più grave, di bancarotta fraudolentacooperative di servizio che avevano rapporti di affari con la società di famiglia Eventi 6.la Marmodiv, la Delivery Service Italia e la Europe Service.

