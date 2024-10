Grande attesa per Barcellona – Bayern Monaco alla Champions League: dove vedere il match e le formazioni (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Stasera, mercoledì 23 ottobre, si svolgerà una delle partite più attese della fase a gironi della Champions League 2024/25: Barcellona contro Bayern Monaco. Questo incontro non è solo un passaggio di fase, ma una rivalità storica che ha segnato la storia recente del calcio europeo. Gli appassionati possono sintonizzarsi per vedere l’evento trasmesso in diretta, caratterizzato da formazioni competitive e da un’atmosfera di Grande entusiasmo al Camp Nou. Orario e canali di trasmissione L’evento calcistico avrà inizio alle 21:00 e sarà visibile su diversi canali per accontentare tutte le preferenze. Gli spettatori possono acquistare la visione del match su Sky Sport Football e Sky Sport 252. Per chi preferisce una soluzione di streaming, Sky Go e NOW TV rappresentano opzioni accessibili. Gaeta.it - Grande attesa per Barcellona – Bayern Monaco alla Champions League: dove vedere il match e le formazioni Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Stasera, mercoledì 23 ottobre, si svolgerà una delle partite più attese della fase a gironi della2024/25:contro. Questo incontro non è solo un passaggio di fase, ma una rivalità storica che ha segnato la storia recente del calcio europeo. Gli appassionati possono sintonizzarsi perl’evento trasmesso in diretta, caratterizzato dacompetitive e da un’atmosfera dientusiasmo al Camp Nou. Orario e canali di trasmissione L’evento calcistico avrà inizio alle 21:00 e sarà visibile su diversi canali per accontentare tutte le preferenze. Gli spettatori possono acquistare la visione delsu Sky Sport Football e Sky Sport 252. Per chi preferisce una soluzione di streaming, Sky Go e NOW TV rappresentano opzioni accessibili.

