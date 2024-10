Lanazione.it - Gli alluvionati incalzano: "Ora soluzioni concrete". Bugetti chiede iter più snelli

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un incontro partecipato, nel corso del quale non sono mancati momenti di discussione: più di qualche cittadino ha espresso il proprio disappunto per interventi che giudicava evidentemente prioritari ma che non si sono ancora concretizzati per motivi burocratici o di risorse. E il sindaco Ilariaha proposto ai partecipanti e ai comitati una serie di incontri a cadenza mensile durante i quali l’amministrazione farà il punto delle opere effettuate e di quelle in programma in materia di riduzione del rischio idrogeologico, invitando la cittadinanza e la politica in generale alla collaborazione.