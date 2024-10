Furto in ditta: sparisce una bobina di rame da 25mila euro. Nei guai due dipendenti (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un Furto di oltre 2,5 tonnellate di rame. E’ quanto accaduto lo scorso 17 ottobre all’interno di un’azienda di Copparo. Quel giorno, due cittadini italiani di 23 e 37 anni, si sono impossessati di una bobina contenente rame del peso, come detto, di oltre due tonnellate e mezzo.Iscriviti al Ferraratoday.it - Furto in ditta: sparisce una bobina di rame da 25mila euro. Nei guai due dipendenti Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Undi oltre 2,5 tonnellate di. E’ quanto accaduto lo scorso 17 ottobre all’interno di un’azienda di Copparo. Quel giorno, due cittadini italiani di 23 e 37 anni, si sono impossessati di unacontenentedel peso, come detto, di oltre due tonnellate e mezzo.Iscriviti al

