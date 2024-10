Fiorentina, Colpani: “Felice per la doppietta di Lecce, voglio fare meglio dello scorso anno” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Andrea Colpani ha parlato ai microfoni di Sky alla vigilia del match di Conference League tra Fiorentina e San Gallo: “La doppietta contro il Lecce mi ha permesso di togliermi un po’ di polvere di dosso: ci tenevo molto ad aiutare la squadra e sono Felice. Forse è stata una questione fisica. Dopo 4 anni a Monza in cui giocavo a memoria, avevo bisogno di un po’ di tempo per ambientarmi e sono entrato in condizione giocando“. Il centrocampista ha poi aggiunto: “Dal mister non ho ricevuto alcuna pressione. Mi ha sempre ripetuto di stare tranquillo e che gol e assist sarebbero arrivati prima o poi. L’azzurro? Se arriva mi fa piacere, ma il mio obiettivo è quello di fare meglio dello scorso anno. La squadra è forte, possiamo arrivare lontano ma solo se continuiamo a lavorare per migliorarci“. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Andreaha parlato ai microfoni di Sky alla vigilia del match di Conference League trae San Gallo: “Lacontro ilmi ha permesso di togliermi un po’ di polvere di dosso: ci tenevo molto ad aiutare la squadra e sono. Forse è stata una questione fisica. Dopo 4 anni a Monza in cui giocavo a memoria, avevo bisogno di un po’ di tempo per ambientarmi e sono entrato in condizione giocando“. Il centrocampista ha poi aggiunto: “Dal mister non ho ricevuto alcuna pressione. Mi ha sempre ripetuto di stare tranquillo e che gol e assist sarebbero arrivati prima o poi. L’azzurro? Se arriva mi fa piacere, ma il mio obiettivo è quello di. La squadra è forte, possiamo arrivare lontano ma solo se continuiamo a lavorare per migliorarci“.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fiorentina, i convocati per il San Gallo: la scelta su Kean e Gudmundsson - La lista di convocati della Fiorentina di Raffaele Palladino in vista della sfida di Conference League contro il San Gallo. Tutti i dettagli in merito Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, ... (calcionews24.com)

Europa League – Roma e Lazio favorite contro Dynamo Kiev e Twente Conference League – Beltran, su Sisal.it, guida la Fiorentina con il San Gallo - (Adnkronos) - Roma, 23 ottobre 2024 – Una vittoria per scacciare via la crisi e rilanciarsi in Europa, in attesa di fare punti in campionato. La Roma, nel terzo turno di Europa League, ospita la Dynam ... (msn.com)

CONFERENCE LEAGUE - Fiorentina: tradizione e quote favorevoli contro il San Gallo, i bookie puntano sul bis di Beltran e Colpani - Un grande momento, destinato con ogni probabilità a proseguire. Tre successi di fila, quattro nelle ultime cinque partite, la Fiorentina di Palladino è lanciatissima e la seconda affermazione consecut ... (napolimagazine.com)