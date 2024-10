Tutto.tv - Federica Petagna al GF dopo Temptation Island? “Provini fatti” quando entrerà

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ieri, martedì 22 ottobre è andata in onda l’ultima puntata di questa seconda edizione dell’anno di. Filippo Bisciglia ha raccontato del falò di confronto trae Alfonso, ma non solo, si è scoperto anche l’epilogo, a distanza di un mese, tra tutte le coppie. Ebbene, proprio su quella sopracitata sono trapelate delle indiscrezioni degne di nota., in, pare che presto sbarcherà al Grande Fratello. La segnalazione sudaal Grande Fratelloe Alfonso avevano deciso di uscire dainsieme, almeno questa era la volontà lasciata trapelare il occasione del loro falò di confronto. A distanza di un mese, però, la loro relazione è giunta al capolinea.