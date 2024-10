Fask | Hotel Esistenza’ disco introspettivo Sanremo? Chi direbbe no…

Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com

Sono un fiume in piena i Fast Animals And The Slow Kids, che tornano con un nuovo capitolografico, ', settimo album di studio della band perugina composta da Aimone Romizi, Alessio Mingoli, Jacopo Gigliotti e Alessandro Guercini, fuori in digitale il 25 ottobre e il 28 nelle versioni fisiche. Rock band, certo, isono soprattutto un gruppo di amici che sta ancora insieme dopo 15 anni. Ogni album è una fotografia delle loro vite ed è un concetto che ribano anche nel nuovo lavoro: "Sono iche continuano a fare la loro cosa preferita, ossia suonare – raccontano i quattro all'AdnKronos -. Abbiamo lavorato a questoper tre anni, siamo partiti da 42 canzoni e siamo arrivati a 11. Lo vediamo come il percorso giusto per noi, per quello che facciamo adesso e per l'idea di musica che abbiamo in testa".