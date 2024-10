Drogato e rapinato da una donna viene trovato morto in casa (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Adescato, Drogato e rapinato è stato poi trovato privo di vita in casa. Un pensionato, raggirato da una donna che lo aveva adescato tramite un sito d'incontri. "Patrizia", questo il nome utilizzato dalla donna, poi arrestata dai carabinieri. L'uomo, un 68enne romano, venne trovato privo di vita Romatoday.it - Drogato e rapinato da una donna viene trovato morto in casa Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Adescato,è stato poiprivo di vita in. Un pensionato, raggirato da unache lo aveva adescato tramite un sito d'incontri. "Patrizia", questo il nome utilizzato dalla, poi arrestata dai carabinieri. L'uomo, un 68enne romano, venneprivo di vita

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Parla la figlia della donna abusata da 50 uomini arruolati dal marito : “Papà ha drogato e fotografato anche me” - La straziante testimonianza rilasciata oggi in Tribunale dalla figlia minore di Gisèle Pélicot, la 72enne drogata e fatta stuprare da decine di uomini per anni dal marito in Francia. "Amavo quello che chiamavo mio padre, amavo l'immagine dell'uomo ... (Fanpage.it)