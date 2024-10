Champions League, gli arbitri di Inter e Atalanta (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La UEFA ha reso noti anche gli arbitri della terza giornata di Champions League. A dirigere Young Boys–Inter sarà l’inglese Michael Oliver, mentre gli assistenti sono i connazionali Stuart Burt e James Mainwaring, con Andrew Madley quarto uomo. Il Var è Stuart Attwell, Avar Peter Bankes. Sarà il bosniaco Irfan Peljto, invece, l’arbitro di Atalanta-Celtic, coadiuvato dagli assistenti connazionali Senad Ibrišimbegovic e Davor Beljo, con Antoni Bandi? come quarto uomo. Al Var due tedeschi, Sören Storks e Christian Dingert. L'articolo Champions League, gli arbitri di Inter e Atalanta CalcioWeb. Calcioweb.eu - Champions League, gli arbitri di Inter e Atalanta Leggi tutta la notizia su Calcioweb.eu (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La UEFA ha reso noti anche glidella terza giornata di. A dirigere Young Boys–sarà l’inglese Michael Oliver, mentre gli assistenti sono i connazionali Stuart Burt e James Mainwaring, con Andrew Madley quarto uomo. Il Var è Stuart Attwell, Avar Peter Bankes. Sarà il bosniaco Irfan Peljto, invece, l’arbitro di-Celtic, coadiuvato dagli assistenti connazionali Senad Ibrišimbegovic e Davor Beljo, con Antoni Bandi? come quarto uomo. Al Var due tedeschi, Sören Storks e Christian Dingert. L'articolo, glidiCalcioWeb.

Champions League - prima vittoria per il Milan : ko Juventus e Bologna - I rossoneri superano 3-1 il Club Bruges e trovano la prima vittoria stagione nella massima competizione europea. I bianconeri deludono con lo Stoccarda, sconfitta anche per i rossoblù a Birmingham con l'Aston Villa L'articolo Champions League, ... (Ildifforme.it)

Camarda - debutto con beffa in Champions League : la gioia del primo gol a 16 anni strozzata dal Var - La famiglia sugli spalti e San Siro che canta il suo nome. Doveva essere una favola da raccontare, è rimasta una bellissima notte ma senza un lieto fine. Avere il mondo tra le mani e sentirselo cascare, in pochi secondi. E se hai 16 anni (e 226 ... (Ilfattoquotidiano.it)

Champions League - Thiago Motta : “Lo Stoccarda ha meritato la vittoria” - La Juventus cade 1-0 in casa contro lo Stoccarda nel match valido per la terza giornata del girone di Champions League. Decisiva la rete in pieno recupero dell’ex centravanti dell’Atalanta El Bilal Tourè. “Una partita complicata dal primo minuto ... (Lapresse.it)