Ilfattoquotidiano.it - Camarda, debutto con beffa in Champions League: la gioia del primo gol a 16 anni strozzata dal Var

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) La famiglia sugli spalti e San Siro che canta il suo nome. Doveva essere una favola da raccontare, è rimasta una bellissima notte ma senza un lieto fine. Avere il mondo tra le mani e sentirselo cascare, in pochi secondi. E se hai 16(e 226 giorni), emozioni di questo tipo vengono amplificate ancora di più. Chiedere a Francesco: una prima inche sa diper il classe 2007. Prima l’esordio contro il Bruges, poi il gol annullato dal VAR per fuorigioco. Nonostante tutto, una serata che difficilmente dimenticherà: “È stata l’emozione più bella della mia vita, poi il VAR mi ha fatto lo scherzosono deluso ma succede. È comunque il giorno più bello della mia vita sportiva, non ho parole. Sono notti che sogni fin da bambino”.