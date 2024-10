“Ballando con le stelle”, la confessione di Angelo Madonia su Sonia Bruganelli (Di mercoledì 23 ottobre 2024) News Tv. Sonia Bruganelli “Ballando con le stelle”. L’ex moglie di Paolo Bonolis e attuale compagna di Angelo Madonia è una delle concorrenti del talent show condotto da Milly Carlucci. In pista, però, non fa coppia con il ballerino siciliano. È stato proprio Madonia a rivelare il motivo che si cela dietro questa scelta e a rivelarlo è Federica Pellegrini al settimanale Chi. (Continua) Leggi anche: “Ballando con le stelle”, è nata una nuova coppia? L’indiscrezione fa impazzire i fan Leggi anche: Sonia Bruganelli in vacanza con Paolo Bonolis a Formentera, la reazione di Angelo Madonia Sonia Bruganelli e Angelo Madonia sono fidanzati Sonia Bruganelli e Angelo Madonia, dopo aver chiuso le rispettive storie con Paolo Bonolis e Ema Stokholma, si sono fidanzati ufficialmente. Tvzap.it - “Ballando con le stelle”, la confessione di Angelo Madonia su Sonia Bruganelli Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) News Tv.con le”. L’ex moglie di Paolo Bonolis e attuale compagna diè una delle concorrenti del talent show condotto da Milly Carlucci. In pista, però, non fa coppia con il ballerino siciliano. È stato proprioa rivelare il motivo che si cela dietro questa scelta e a rivelarlo è Federica Pellegrini al settimanale Chi. (Continua) Leggi anche: “con le”, è nata una nuova coppia? L’indiscrezione fa impazzire i fan Leggi anche:in vacanza con Paolo Bonolis a Formentera, la reazione disono fidanzati, dopo aver chiuso le rispettive storie con Paolo Bonolis e Ema Stokholma, si sono fidanzati ufficialmente.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Federica Pellegrini: “Serena per le critiche a Ballando. Un altro figlio? L’idea c’è, ma non ora” - Federica Pellegrini ha parlato della sua esperienza a Ballando con le Stelle, in coppia con Angelo Madonia: "Sono serena davanti alle critiche ... (fanpage.it)

“Sonia Bruganelli? Cosa mi ha detto Madonia”. Federica Pellegrini vuota il sacco sulla coppia - Federica Pellegrini sta guadagnando sempre più sicurezza sulla pista di Ballando con le Stelle. Giunta alla quarta puntata, l’ex campionessa di nuoto ha mostrato un evidente progresso rispetto alle su ... (tuttivip.it)

Sonia Bruganelli giudice a Ballando con le Stelle: Selvaggia svela tutto - Inizialmente l'autrice e produttrice tv ha rifiutato ma poi, forse complice la liaison con il ballerino Angelo Madonia, ha accettato. "Sonia prima dell'inizio mi manda anche un messaggio carino ... (corrieredellosport.it)