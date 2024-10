Aziende e influencer, in sondaggio italiani i più etici Europa (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La condotta etica e la trasparenza dei content creator sono i requisiti principali nella scelta delle collaborazioni per il 59% delle Aziende italiane e il 77% chiede agli influencer di firmare carte etiche e valoriali, dato significativamente più alto rispetto al resto d'Europa. E' quanto emerge dal Rapporto sull'influencer Marketing in Europa nel 2024 realizzato da Kolsquare, B-Corp nata in Francia nel 2011, piattaforma europea del settore, in collaborazione con la società di ricerca internazionale NewtonX. Il sondaggio è stato effettuato tra centinaia di figure manageriali che gestiscono, per conto di Aziende di diversi settori, campagne di influencer marketing nei cinque principali mercati europei: Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito. Quotidiano.net - Aziende e influencer, in sondaggio italiani i più etici Europa Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La condotta etica e la trasparenza dei content creator sono i requisiti principali nella scelta delle collaborazioni per il 59% delleitaliane e il 77% chiede aglidi firmare carte etiche e valoriali, dato significativamente più alto rispetto al resto d'. E' quanto emerge dal Rapporto sull'Marketing innel 2024 realizzato da Kolsquare, B-Corp nata in Francia nel 2011, piattaforma europea del settore, in collaborazione con la società di ricerca internazionale NewtonX. Ilè stato effettuato tra centinaia di figure manageriali che gestiscono, per conto didi diversi settori, campagne dimarketing nei cinque principali mercati europei: Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito.

