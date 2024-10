Attraversa la strada e viene investita da autoarticolato: donna in prognosi riservata (Di mercoledì 23 ottobre 2024) ERCHIE - Una donna è stata investita da un autoarticolato nel centro abitato di Erchie. Le sue condizioni sono gravi. L'episodio è accaduto intorno alle 14 di oggi, mercoledì 23 ottobre 2024, in via Giacomo Leopardi, nei pressi dell'interserzione con via Francesco Petrarca. Sul posto, gli agenti Brindisireport.it - Attraversa la strada e viene investita da autoarticolato: donna in prognosi riservata Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) ERCHIE - Unaè statada unnel centro abitato di Erchie. Le sue condizioni sono gravi. L'episodio è accaduto intorno alle 14 di oggi, mercoledì 23 ottobre 2024, in via Giacomo Leopardi, nei pressi dell'interserzione con via Francesco Petrarca. Sul posto, gli agenti

