Atalanta che occasione per i piani alti di Champions | Celtic insicuro e fragile Gasperini vuole approfittarne

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Forte con chi è più debole, debole con chi è più forte. Tra il 5-1 inflitto allo Slovan Bratislava e il 7-1 subìto sul campo del Borussia Dortmund, ilaspetta di misurare il suo livello al Gewiss Stadium (oggi, ore 18:45) contro un’che fin qui ha tenuto la porta inviolata nello 0-0 contro l’Arsenal e nel 3-0 allo Shakhtar. I numeri della Dea in campo europeo ormai non sorprendono più nessuno. Sono solamente due le sconfitte nelle ultime sedici partite in competizioni Uefa degli uomini di Gian Pieroche non sembrano certo avere la sindrome da pancia piena dopo la vittoria dell’Europa League. “Siamo in una posizione in cui, vincendo le partite alla nostra portata, possiamo rimanere in alto”, ha detto il tecnico bergamasco.