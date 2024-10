Arrestati i responsabili del violento pestaggio durante la Notte Bianca a La Spezia (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un caso di violenza che ha scosso il tessuto sociale di La Spezia si è recentemente concluso con l’arresto di alcuni individui coinvolti in un grave pestaggio avvenuto durante la Notte Bianca, un evento popolare che si tiene in concomitanza con la Fiera di San Giuseppe. Le autorità, dopo sette mesi di indagini, sono riuscite a fare chiarezza sulla vicenda che ha portato al ferimento grave di due giovani del posto e ha sollevato interrogativi sulla sicurezza negli eventi pubblici. La dinamica dell’accaduto durante la Notte Bianca, un evento caratterizzato dalla partecipazione di molte persone, si è verificato un alterco tra un gruppo di giovani spezzini e alcuni venditori ambulanti di palloncini provenienti dalla provincia di Torino. Gaeta.it - Arrestati i responsabili del violento pestaggio durante la Notte Bianca a La Spezia Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un caso di violenza che ha scosso il tessuto sociale di Lasi è recentemente concluso con l’arresto di alcuni individui coinvolti in un graveavvenutola, un evento popolare che si tiene in concomitanza con la Fiera di San Giuseppe. Le autorità, dopo sette mesi di indagini, sono riuscite a fare chiarezza sulla vicenda che ha portato al ferimento grave di due giovani del posto e ha sollevato interrogativi sulla sicurezza negli eventi pubblici. La dinamica dell’accadutola, un evento caratterizzato dalla partecipazione di molte persone, si è verificato un alterco tra un gruppo di giovani spezzini e alcuni venditori ambulanti di palloncini provenienti dalla provincia di Torino.

