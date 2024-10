Dilei.it - “Arisa e Alex Britti a Sanremo”: l’indiscrezione a La Volta Buona

Leggi tutta la notizia su Dilei.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Caterina Balivo aveva preannunciato che a Lasi sarebbe parlato del prossimo Festival di. Del resto oggi si tengono le prime audizioni dei Giovani, al cospetto della commissione presieduta da Carlo Conti, e cresce sempre più l’attesa di conoscere chi calcherà il palcoscenico del Teatro Ariston. Quel che certamente i telespettatori – e neanche la padrona di casa – si aspettavano è che Luca Dondoni, collegato in studio, avrebbe dato un’anticipazione che più succosa non si può: stando alle sue parole, è quasi certo cheprenderanno parte alla prossima edizione della kermesse musicale più longeva d’Italia. In aggiornamento