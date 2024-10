AnkaraTajani | nessuna vittima italiana

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) 17.03 "Non ci sono italiani fra le vittime dell'attentato avvenuto nella sede dell'azienda aerospaziale turca Tusas". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani il quale ha precisato: "L' attacco è contro il sito dove si svolgeva un evento dell'aerospazio turco. Ci dovrebbe essere un gruppo di tecnici italiani, ma sono al sicuro". "Stiamo seguendo minuto per minuto, ma (gli italiani) sono in una stanza fuori dal luogo della sparatoria. Seguiamo attentamente e siamo in contatto con la nostra ambasciata", ha detto Tajani.