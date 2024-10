Andrea Delmastro e i giudici «come gli ayatollah: pretendono l’insindacabilità» (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nei giorni scorsi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella aveva auspicato la pace tra governo e magistrati. Il sottosegretario alla Giustizia di Fratelli d’Italia Andrea Delmastro oggi su La Stampa interpreta il richiamo un po’ a modo suo: «Non saranno né le toghe rosse né il Pd a fermarci nella nostra ferrea volontà di contrastare l’immigrazione irregolare e la tratta di esseri umani». Anche perché l’opposizione «va in Europa a chiedere di sanzionare l’Italia. Ma, d’altronde, sono quei partiti che vanno in Europa a chiedere di sanzionare l’Italia. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nei giorni scorsi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella aveva auspicato la pace tra governo e magistrati. Il sottosegretario alla Giustizia di Fratelli d’Italiaoggi su La Stampa interpreta il richiamo un po’ a modo suo: «Non saranno né le toghe rosse né il Pd a fermarci nella nostra ferrea volontà di contrastare l’immigrazione irregolare e la tratta di esseri umani». Anche perché l’opposizione «va in Europa a chiedere di sanzionare l’Italia. Ma, d’altronde, sono quei partiti che vanno in Europa a chiedere di sanzionare l’Italia.

