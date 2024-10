Ancora un dramma sul lavoro. Schiacciato da un camion durante l’allestimento di un cantiere, muore 47enne (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Dopo quelli registrati nei giorni e nelle settimane scorse, Ancora un dramma sul lavoro nel Salento. A farne le spese, questa volta, è stato un operaio 47enne, Maurizio Misciali il suo nome, residente a Noha, ma originario di Sogliano Cavour, operaio di una ditta edile. La tragedia si è verificata intorno alle 8 di questa mattina a Galatina durante l’allestimento di un cantiere edile della cittadina, all’angolo tra via Modena e via Nizza. Secondo una prima ricostruzione, Ancora sommaria, di quanto accaduto, sembra che la vittima sia stato travolto e Schiacciato da un camion in movimento, mentre il conducente di quest’ultimo stava svolgendo delle manovre in retromarcia e non si sarebbe accorto della presenza del 47enne. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Dopo quelli registrati nei giorni e nelle settimane scorse,unsulnel Salento. A farne le spese, questa volta, è stato un operaio, Maurizio Misciali il suo nome, residente a Noha, ma originario di Sogliano Cavour, operaio di una ditta edile. La tragedia si è verificata intorno alle 8 di questa mattina a Galatinadi unedile della cittadina, all’angolo tra via Modena e via Nizza. Secondo una prima ricostruzione,sommaria, di quanto accaduto, sembra che la vittima sia stato travolto eda unin movimento, mentre il conducente di quest’ultimo stava svolgendo delle manovre in retromarcia e non si sarebbe accorto della presenza del

