Lanazione.it - Turini torna libero. Chiede di patteggiare: "Esperienza dolorosa"

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Sergio, tenente colonnello dei carabinieri, èto finalmente, dopo cinque mesi di arresti, di cui 25 giorni passati in carcere. Il carabiniere è stato arrestato lo scorso 30 maggio con l’accusa di corruzione per aver, secondo l’ipotesi accusatoria, fatto e ricevuto favori a imprenditori, sia italiani che cinesi. Insieme a lui sono finiti nei guai, l’imprenditore Riccardo Matteini Bresci, e l’investigatore privato di Torino Roberto Moretti. Bresci e Moretti sonoti liberi una decina di giorni fa quando la Dda di Firenze, che ha seguito le indagini, ha chiesto il processo per tutti con rito immediato., difeso dall’avvocato Giovanni Renna, ha chiesto il patteggiamento: oltre che di corruzione deve rispondere di tentata concussione, atti contrari al dovere di ufficio, accesso alla banca dati delle forze dell’ordine e peculato.