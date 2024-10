Truffe agli anziani, ancora il falso carabiniere: due uomini fermati dalla polizia (Di martedì 22 ottobre 2024) Siena, 22 ottobre – La polizia ha denunciato due uomini italiani, di 44 e 19 anni, per estorsione e truffa aggravata. Tutto è accaduto nell’arco della giornata di ieri, tra Poggibonsi e Siena. Le segnalazioni di tentativi di truffa che sono arrivate alla Sala Operativa della Questura di Siena sono molte e tutte con la tecnica del falso carabiniere: fingendosi un agente, uno contatta telefonicamente l’anziana vittima dicendole che il figlio o la figlia hanno avuto un grave incidente stradale e che, per riparare il danno, è necessario consegnare quanti più soldi e gioielli possibili. Pochi minuti dopo, un falso avvocato passa a ritirare tutto. Lanazione.it - Truffe agli anziani, ancora il falso carabiniere: due uomini fermati dalla polizia Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Siena, 22 ottobre – Laha denunciato dueitaliani, di 44 e 19 anni, per estorsione e truffa aggravata. Tutto è accaduto nell’arco della giornata di ieri, tra Poggibonsi e Siena. Le segnalazioni di tentativi di truffa che sono arrivate alla Sala Operativa della Questura di Siena sono molte e tutte con la tecnica del: fingendosi un agente, uno contatta telefonicamente l’anziana vittima dicendole che il figlio o la figlia hanno avuto un grave incidente stradale e che, per riparare il danno, è necessario consegnare quanti più soldi e gioielli possibili. Pochi minuti dopo, unavvocato passa a ritirare tutto.

