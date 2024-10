“Tra i 30 migliori al mondo”, il riconoscimento UFFICIALE riguarda il Napoli: di chi si tratta (Di martedì 22 ottobre 2024) L’IFFHS ha reso noto i trenta giocatori che si giocheranno il titolo di Men’s World Best Player 2024: una delle nomination riguarda anche la SSC Napoli. In casa Napoli continua a regnare l’entusiasmo dopo che gli azzurri, dopo la vittoria per 1-0 sul campo dell’Empoli, sono riusciti a difendere il primo posto in solitaria nella classifica della Serie A. Un segnale importante, quello dato dai partenopei, seppur si è solo all’ottava giornata: il traguardo finale è ancora lontanissimo, ma intanto i tifosi sono contenti per aver ritrovato un gruppo competitivo. Uno scenario non banale, se si considera ciò che è stato della scorsa stagione. Tra i calciatori che ha reso al di sotto delle proprie potenzialità, per svariati motivi, c’è stato Victor Osimhen: l’attaccante nigeriano ha forse pagato anche il difficile contesto di mercato. Spazionapoli.it - “Tra i 30 migliori al mondo”, il riconoscimento UFFICIALE riguarda il Napoli: di chi si tratta Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di martedì 22 ottobre 2024) L’IFFHS ha reso noto i trenta giocatori che si giocheranno il titolo di Men’s World Best Player 2024: una delle nominationanche la SSC. In casacontinua a regnare l’entusiasmo dopo che gli azzurri, dopo la vittoria per 1-0 sul campo dell’Empoli, sono riusciti a difendere il primo posto in solitaria nella classifica della Serie A. Un segnale importante, quello dato dai partenopei, seppur si è solo all’ottava giornata: il traguardo finale è ancora lontanissimo, ma intanto i tifosi sono contenti per aver ritrovato un gruppo competitivo. Uno scenario non banale, se si considera ciò che è stato della scorsa stagione. Tra i calciatori che ha reso al di sotto delle proprie potenzialità, per svariati motivi, c’è stato Victor Osimhen: l’attaccante nigeriano ha forse pagato anche il difficile contesto di mercato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Napoli e Gilmour visti da Corbo. E per quanto riguarda il futuro… - Su di lui però il Real Madrid (da cui la società lariana lo ha acquistato per 6 milioni) conserva il 50% sulla rivendita oltre il diritto di recompra. Se Conte legge i nomi di quella dell’Empoli si convince che è difficile spegnere gli entusiasmi. È in silenzio che aspetta la sesta vittoria con tutti i tifosi. (Terzotemponapoli.com)

Empoli-Napoli - arriva l’appello in diretta : la richiesta riguarda i tifosi - Per ogni partita vengono messe in campo tutte le misure e quando arrivano le grandi ci sono delle misure intensificate che vedono a lavoro sia la nostra Polizia Municipale, ma anche le altre forze dell’ordine. Alessio Mantellassi ha colto l’occasione per rivolgersi a tutti i tifosi del Napoli, che non faranno mancare il loro supporto alla squadra di Antonio Conte, a caccia di ulteriori conferme ... (Spazionapoli.it)

“Ha un problema” - l’allarme riguarda anche il Napoli : cosa è successo - Di seguito, quanto dichiarato dall’allenatore a tal riguardo: “Cajuste sta accusando un problema al ginocchio, per questo non è stato a disposizione in queste partite. Cajuste, McKenna: “Ha un problema al ginocchio” – ANSA – spazionapoli. . Tanti sono i calciatori su cui il Napoli ha deciso di puntare sul mercato nella scorsa sessione estiva e, inevitabilmente, diversi sono i giocatori che ... (Spazionapoli.it)