Tajani: “La pace non è vicina ma sono più ottimista” (Di martedì 22 ottobre 2024) PESCARA – “La pace ancora non è vicina. Stiamo lavorando sia in Medio Oriente sia in Ucraina per accelerare i tempi. sono un po’ più ottimista dopo la vittoria di Israele contro Hamas, una vittoria militare. Credo che, come ha detto Netanyahu – abbiamo apprezzato la sua frase – che siamo vicini alla fine della guerra e che bisogna fare tutto per accelerare questi tempi. Gli israeliani sono pronti a far uscire da Gaza gli ultimi capi di Hamas con un salvacondotto, in cambio della liberazione degli ostaggi e poi il cessato del fuoco”. Lo ha detto il ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, arrivato a Pescara per il G7 Sviluppo. Lopinionista.it - Tajani: “La pace non è vicina ma sono più ottimista” Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di martedì 22 ottobre 2024) PESCARA – “Laancora non è. Stiamo lavorando sia in Medio Oriente sia in Ucraina per accelerare i tempi.un po’ piùdopo la vittoria di Israele contro Hamas, una vittoria militare. Credo che, come ha detto Netanyahu – abbiamo apprezzato la sua frase – che siamo vicini alla fine della guerra e che bisogna fare tutto per accelerare questi tempi. Gli israelianipronti a far uscire da Gaza gli ultimi capi di Hamas con un salvacondotto, in cambio della liberazione degli ostaggi e poi il cessato del fuoco”. Lo ha detto il ministro degli Affari Esteri, Antonio, arrivato a Pescara per il G7 Sviluppo.

